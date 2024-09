Tennis Zverev zurück auf Platz zwei der Weltrangliste

Alexander Zverev klettert nach seinem Viertelfinaleinzug bei den US Open auf Rang zwei der Tennis-Weltrangliste und kehrt damit auf die beste Platzierung seiner Karriere zurück. Der 27-Jährige zog am Spanier Carlos Alcaraz und Novak Djokovic aus Serbien vorbei, die jeweils beim Grand-Slam-Turnier in New York früher gescheitert waren.