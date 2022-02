Winterspiele in Peking : Zweiter Corona-Fall beim deutschen Olympia-Team

Winterspiele in Peking

Peking Kurz vor der Eröffnung der Winterspiele vermeldet das deutsche Team einen weiteren Corona-Fall. Nun greifen die strikten Protokolle der Olympia-Organisatoren.

Das deutsche Olympia-Team in Peking hat seinen zweiten Corona-Fall. Eines der 85 Mitglieder der Mannschaft, die am Dienstag in China eingereist waren, sei positiv auf das Virus getestet worden, teilte der Deutsche Olympische Sportbund mit.