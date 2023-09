Handball-Regionalligist TSV Bonn rrh. Zweiter Spieltag, zweiter Erfolg

Nach dem Wechsel begannen die Hausherren verbessert, verkürzten gegen die in der Abwehr zu statisch agierenden Gäste zunächst auf 16:17 (37.), glichen dann sogar zum 20:20 (42.) aus. Mit der von Krouß stabilisierten Abwehr als Rückhalt und sicherem Angriffsspiel übernahm die TSV aber wieder die Spielleitung und setzte sich über 22:20 (44.) auf 28:24 (57.) ab. Zwar kam der HC bei offener Manndeckung noch einmal auf 27:28 (59.) heran, doch der erneut treffsichere Franz Krohn krönte seine starke Leistung mit dem entscheidenden Treffer zum 29:27 in der letzten Minute. Erst mit dem Schlusspfiff verkürzten die Weidener per Siebenmeter zum 29:28-Endstand für die TSV.