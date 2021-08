Olympia : Mit dem letzten Versuch: Weitsprung-Star Mihambo holt Gold

Tokio Spannender kann man es fast nicht machen. Erst im letzten Weitsprung-Versuch gelang Malaika Mihambo der goldene Satz über 7,00 Meter.

„Definitiv! Das war mein härtester Wettkampf und die wichtigsten sieben Meter, die ich je gesprungen bin“, sagte die 27-Jährige vom LV Kurpfalz nach dem olympischen Weitsprung-Krimi am Dienstag in Tokio. „An Spannung war das wohl nicht zu übertreffen.“

Das Wechselspiel der Gefühle im Tokio-Finale war ein Spiegelbild ihrer ganzen vorolympischen Saison, in dem ihre Siegerweite von 7,30 Metern vom WM-Triumph 2019 in Doha zu einer nicht mal annähernd erreichbare Größe geworden war. Vergeblich hatte sie auf dem Weg zum Medaillenkampf monatelang nach dem perfekten Timing zwischen Anlauf und Absprung gesucht, um die Sieben-Meter-Barriere zu überwinden. Anfang Juli gelang ihr es nur in Stockholm einmal mit 7,02 Metern.

Die Leichtigkeit des Springens war der zweimaligen „Sportlerin des Jahres“ in der Pandemie-Pause und durch die Verkürzung des Anlaufs abhandengekommen. Zur Schonung ihres lädierten Rückens hatte sie von 20 auf 16 Schritte reduziert. Die Rückkehr zum langen Anlauf geriet bis nahe an Olympia heran zur Zitterpartie. „Das Springen ist mir schwer gefallen“, bekannte sie unumwunden.

Bis Juni hätten sie deshalb Selbstzweifel geplagt, danach sei sie langsam in „meinen Anlauf reingekommen und habe zu altem Selbstvertrauen“ gefunden“, sagte Mihambo. „Ich habe herausgefunden, dass ich niemandem etwas beweisen muss, dass ich nichts zu verlieren habe.“ Das habe ihr die Bürde genommen, in Tokio unbedingt Gold gewinnen zu müssen.

Freudentränen hat ihr Goldgewinn bei den Olympiasiegerinnen Heide Ecker-Rosendahl und Heike Drechsler ausgelöst. „Wahnsinn! Das hat mich richtig gefreut“, sagte Ecker-Rosendahl, die 1972 in München triumphierte. Drechsler, die 1992 in Barcelona und 2000 in Sydney in der Sandgrube siegte, befand: „Einfach genial! Ich bin sehr gerührt und überwältigt.“ Begeistert war auch die deutsche Cheftrainerin. „Das war Maßarbeit. Ein echter Gold-Coup“, meinte Annett Stein.