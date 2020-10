Neuer Trainer : Mit Manuel Baum will Schalke zurück zu alter Stärke

Gelsenkirchen Schalke verpflichtet Wagner-Nachfolger

Das zeigt schon ein Blick zurück in Baums Jugend. Als kleiner Knirps warf er sich nach jedem Schuss, den er auf dem Fußballplatz abgab, links oder rechts auf den Boden. So erzählte es Mama Baum ihrem Filius immer wieder – der diese Beobachtung prompt zum Anlass nahm, eine Torhüterkarriere anzustreben. Als Ballfänger schaffte er es in die Bayernauswahl, mit 15 zu 1860 München. Alles lief wie am Schnürchen, nur der eigene Körper spielte nicht wie gewünscht mit. Zu früh für seine eigentlichen Pläne als Mann zwischen den Pfosten hörte er auf zu wachsen. Und was er als etwas zu kurz geratener Torhüter vor allem lernte, war: Ein Spiel zu lesen, sich schon in jungen Jahren in die Gedankenwelt eines Trainers zu begeben.