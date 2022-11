Borussia Dortmund : Moukoko jüngster Liga-Torschütze mit zehn Treffern

Dortmund Youssoufa Moukoko ist nun der jüngste Torschütze in der Geschichte der Fußball-Bundesliga mit zehn Treffern auf dem Konto.

Bei seinem Tor zum 1:0 in der 8. Minute am Samstag im Derby gegen den VfL Bochum war der Stürmer von Borussia Dortmund 17 Jahre und 350 Tage alt. Vor ihm war laut Datendienstleister opta noch kein Spieler jünger, der so schnell zehn Treffer in der Bundesliga erzielt hat. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Moukoko sogar noch auf 3:0 und erzielte sein elftes Bundesliga-Tor.