Olympische Spiele : Münchens OB über Olympia: Eine Stadt nicht zeitgemäß

München Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hält die Bewerbung einzelner Städte für die Austragung der Olympischen Spiele für nicht mehr zeitgemäß. Moderne Spiele müssten das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen.

„München hat hier viel zu bieten, was bereits die European Championships im vergangenen Sommer sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Deshalb bin ich hier über die letzten Monate bereits in guten Gesprächen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, der die Zukunft der Olympischen Spiele in dem Verbund von drei, vier Städten sieht“, sagte der SPD-Politiker.