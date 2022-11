Sportpolitik : Neuendorf: Sport durch WM-Vergabe an Katar viel politischer

Neuendorf: Sport durch WM-Vergabe an Katar viel politischer

DFB-Präsident Bernd Neuendorf gehört zu einer Delegation, die am Montag zu einem zweitägigen Besuch in das Golf-Emirat gereist ist. Foto: Britta Pedersen/dpa

Berlin Die umstrittene Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar und die Diskussionen darum haben den Sport aus Sicht von DFB-Präsident Bernd Neuendorf schon jetzt verändert.

Neuendorf gehört zu einer Delegation von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die am Montag zu einem zweitägigen Besuch in das Golf-Emirat gereist ist. Die für den Sport zuständige Ministerin und Neuendorf waren nach ihrer Ankunft Gäste in einer Gesprächsrunde, bei der es um die Situation der vorwiegend aus Südasien stammenden Bauarbeiter sowie von Angestellten im Verkehrssektor und Hausangestellten ging.