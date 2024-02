Wintersport Neues Rodel-Traumpaar Taubitz und Langenhan

Am vorletzten Rodel-Wochenende in Sigulda sicherten sich die Sächsin und der Thüringer die prestigeträchtige Wertung - auch ohne Tagessiege. Julia Taubitz stand in jedem der zehn Weltcup-Rennen auf dem Podest, gleich fünfmal schaffte sie es in dieser Saison ganz nach oben. Das gelang auch Max Langenhan - bei sechs Erfolgen. In Lettland sicherten sich die 27-Jährige und der 25-Jährige die Gesamtsiege mit dritten Plätzen. Die Einsitzer-Siege in der Eisrinne von Sigulda holten sich zwei andere Deutsche: Ex-Weltmeisterin Anna Berreiter schaffte am Samstag ihren ersten Saisonsieg, am Sonntag feierte der dreimalige Olympiasieger Felix Loch seinen insgesamt 51. Weltcup-Erfolg. Es war sein erster Sieg seit Dezember 2022. „Jetzt endlich mal wieder ganz oben zu stehen, ist schön und freut mich“, sagte der 34-jährige Loch.