Formel 1 : Norris holt Pole in Russland - Hamilton Vierter

Norris holt Pole in Russland - Hamilton Vierter

Lando Norris startet in Russland von der Pole. Foto: Sergei Grits/AP/dpa

Sotschi Lando Norris hat in einer verrückten Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis von Russland überraschend seine erste Pole Position geholt.

Der Brite verwies mit einer famosen finalen Runde in Sotschi in seinem McLaren Carlos Sainz Junior im Ferrari auf den zweiten Platz. Dritter wurde auf der abtrocknenden Strecke am Samstag sensationell der künftige Mercedes-Pilot George Russell im Williams.