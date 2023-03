FIFA-Kongress Norwegen bringt Menschenrechtsfragen auf FIFA-Agenda

Der Verband mit FIFA-Kritikerin Lise Klaveness an der Spitze hat für die Vollversammlung in Ruanda einen entsprechenden Antrag eingereicht. Das Menschenrechtsthema war vor und während der WM in Katar insbesondere auch in Deutschland vermehrt aufgekommen, der WM-Gastgeber stand international zeitweise massiv in der Kritik.