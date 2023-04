Kongress in Lissabon Norwegerin Klaveness will für UEFA-Exekutive kandidieren

Die norwegische Verbandspräsidentin Lise Klaveness lässt sich von ihrem verpassten Einzug in das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union nicht entmutigen. Die 41-Jährige, die sich in den vergangenen Monaten als kritische Stimme im Weltfußball hervorgetan hatte, will in zwei Jahren erneut für einen Posten in der Regierung des Kontinentalverbands antreten.