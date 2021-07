Olympische Spiele : Fünf weitere Sportler in Tokio positiv auf Corona getestet

Tokio Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio sind fünf weitere Corona-Infektionen bekannt geworden. Drei Sportlerinnen und zwei Sportler wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Jacobs machte ihren Fall bei Instagram selbst öffentlich. Sie kann bei der olympischen Premiere ihrer Sportart am kommenden Montag nicht an den Start gehen. Das Nationale Olympische Komitee Chiles vermeldete unterdessen, dass Aguirre bereits bei der Ankunft in Japan positiv getestet worden sei und ebenfalls nicht antreten könne. Beide müssen genau wie Sirucek und ein amerikanischer Beachvolleyball-Spieler in Quarantäne. USA Volleyball bestätigte einen positiven Test, nannte allerdings keinen Namen des Betroffenen.