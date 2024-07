Olympia-Fußball 1:4 gegen die USA: Herber Dämpfer für DFB-Frauen

„Wir hatten es mehrfach auf dem Fuß, hatten auch Chancen, in Führung zu gehen. Dann haben wir es von den USA aufgezeigt bekommen, wie es ist, wenn man die Chancen effektiv ausspielt. Es hat nicht unbedingt die viel bessere Mannschaft gewonnen, sondern die effektivere. Bei uns war es oft, dass der letzte Pass, der letzte Torschuss nicht gepasst hat. Das hat uns die drei Punkte gekostet“, sagte Gwinn im ZDF. Ähnlich sah es Popp, die aber auch meinte: „Wir haben uns nicht so clever verhalten. Mit drei Punkten sind wir nicht so schlecht unterwegs, aber wir wollen natürlich alle Spiele gewinnen.“ Mit Blick auf ihre Knieprobleme gab die Torjägerin Entwarnung.