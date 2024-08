Turnen bei Olympischen Spielen 16-jährige Kevric Olympia-Sechste am Stufenbarren

Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen verließ Helen Kevric den Turn-Dom Arena Bercy. Die erst 16 Jahre alte Stuttgarterin hat bei den Olympischen Spielen in Paris einen hervorragenden sechsten Platz am Stufenbarren belegt. Drei Tage nach Rang acht im Mehrkampf bekam die Olympia-Debütantin und Jüngste im gesamten deutschen Team 14,566 Punkte für ihre Übung. „Ich bin froh, dass ich es so durchgezogen habe und dass ich eigentlich sehr zufrieden aus dem Wettkampf gehen kann, weil achter Platz und sechster Platz bei den ersten Olympischen Spielen ist schon ganz gut“, sagte die deutsche Mehrkampf-Meisterin.