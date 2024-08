Sieg gegen China 3x3-Basketballerinnen auf dem Weg ins Olympia-Halbfinale

Die DBB-Auswahl hatte mit Siegen gegen die Mitfavoriten aus den USA und Kanada bereits einen starken Start ins Turnier erwischt. Schon am Abend (21.30 Uhr) steht gegen Frankreich die vorletzte Aufgabe in der Gruppenphase an. „Ja, geil. Wir freuen uns alle sehr drauf. Wenn man gegen den Gastgeber spielt, ist es immer was anderes“, sagte Brunckhorst. Zum Abschluss geht es am Samstag (18.00 Uhr) gegen die Spanierinnen.