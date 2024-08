Sportpolitik Athleten Deutschland: Benötigen leistungsfähiges System

Die Vereinigung Athleten Deutschland setzt sich nach dem schwachen Abschneiden des deutschen Olympia-Teams bei den Sommerspielen in Paris erneut für eine Reform des Sportfördersystems in der Bundesrepublik ein. Es sei derzeit nur bedingt in der Lage, das Potenzial der Athletinnen und Athleten so zu entwickeln, dass sie in der Breite der Disziplinen international wettbewerbsfähig seien, hieß es in einer Mitteilung.