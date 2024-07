Ohne Angst vor dem Angstgegner Auch Mona Lisa jubelt: Handballer mit Warnung an Kroatien

So weit denkt das deutsche Olympia-Aufgebot aber noch nicht. „Wir müssen demütig bleiben“, appellierte Spielmacher Juri Knorr an seine Teamkollegen und legte den Fokus genau wie sein Trainer auf die knifflige Kraftprobe mit Kroatien. „Wir haben die letzten beiden Spiele gegen Kroatien verloren. Bei der Heim-EM im Januar und in der Olympiaqualifikation. Wir müssen mindestens so ein Spiel liefern wie gegen Schweden“, forderte Gislason, der die Last gegen Japan auf viele DHB-Spieler verteilen konnte.