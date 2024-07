Olympische Spiele „Aufsehenerregend“: Selfie von Nord- und Südkorea

In Südkorea löste das gemeinsame Selfie ein breites Medienecho aus. Die linksgerichtete Tageszeitung Hankyoreh schrieb etwa von einer „aufsehenerregenden Szene“. In den sozialen Medien rief die Aktion gemischte Reaktionen hervor. „Ich hoffe, dass durch dieses Foto und diesen Internetartikel kein nordkoreanischer Spieler zu Schaden kommt“, kommentierte etwa ein Nutzer auf der Online-Plattform „Naver“ in Anspielung auf die rigide ideologische Kontrolle im abgeschotteten Nordkorea. Ein anderer meinte: „Es ist schön zu sehen, dass nord- und südkoreanische Spieler gemeinsam lächeln“.