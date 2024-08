Olympia in Paris Auszeit, Camping, Tennis mit Nowitzki: Bolls Rentenpläne

Ein besseres Drehbuch hätte es für die Freundschaft von zwei der größten deutschen Sportler der Geschichte kaum geben können. Schließlich begann alles 2008 in Peking - ebenfalls bei Olympia. Nun schloss sich der Kreis in Paris. „Er sagt schon jahrelang, hör' endlich auf, dass wir ein bisschen mehr zusammen unternehmen können. Ich habe mich immer wieder dagegen gesträubt, aber jetzt ist es so weit“, sagte Boll mit seinem typischen Grinsen.