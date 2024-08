Olympische Spiele Bahnrad: Friedrich mit Weltrekord - Sprint-König Lavreysen

Friedrich setzte sich durch ihre schnellste Zeit in der Qualifikation an die Spitze des Rankings, was wichtig für die Setzliste im Sprintturnier ist. Damit kann sie auf die beiden großen Rivalinnen Emma Finucane aus Großbritannien (10,067) und Keirin-Olympiasiegerin Ellisse Andrews aus Neuseeland (10,108) erst im Finale treffen. Die alte Bestmarke hatte die Kanadierin Kelsey Mitchell vor fünf Jahren (10,154) aufgestellt.