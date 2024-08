Olympische Spiele Bahnrad: Friedrich mit Weltrekord zum Sprint-Auftakt

Die achtmalige Bahnrad-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich hat sich nach dem enttäuschenden Aus im Keirin-Halbfinale eindrucksvoll zurückgemeldet. Die 24-Jährige fuhr in der Sprint-Qualifikation in 10,029 Sekunden einen Weltrekord über 200 Meter in der fliegenden Runde. Damit setzte sich Friedrich an die Spitze des Rankings, das über die weitere Setzliste im Sprintturnier entscheidet.