Olympia-Turnier in Lille Basketballerinnen mit zweitem Sieg im Olympia-Viertelfinale

Mit 33 Punkten war Satou Sabally von den Dallas Wings die überragende Spielerin in der Auswahl des Deutschen Basketball Bunds. Im letzten Gruppenspiel trifft Deutschland am Sonntag auf Topfavorit USA. Dem Team fehlte gegen die Asiatinnen Nyara Sabally. Die 24-Jährige vom WNBA-Club New York Liberty fiel nach ihrer leichten Gehirnerschütterung aus. Die jüngere der beiden Sabally-Schwestern hatte sich die Verletzung beim überraschenden 83:69 gegen Europameister Belgien zugezogen.