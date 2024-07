Tennis-Wettbewerb Bei Hitze: Zverev erreicht olympisches Achtelfinale

Für Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und Olympia-Debütant Maximilian Marterer ist der Einzel-Wettbewerb dagegen beendet. Der Sauerländer Struff verzichtete aus gesundheitlichen Gründen auf sein Zweitrundenmatch gegen den Franzosen Corentin Moutet, teilte der Deutsche Tennis Bund in Paris mit. Im Doppel an der Seite des Schwarzwälders Dominik Koepfer werde Struff aber spielen. Der Nürnberger Marterer blieb beim 0:6, 1:6 in 63 Minuten gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime chancenlos.