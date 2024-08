Olympia-Medaille Triathleten um Bonner Lasse Lührs holen Gold in der Mixed Staffel

Am Montagmorgen um 8.00 waren 15 Staffeln gestartet. Belgien fehlte, weil Claire Michel erkrankt war. Die 35-Jährige wurde kurzzeitig in die Ambulanz des Olympischen Dorfes verlegt, sei inzwischen aber wieder auf ihr Zimmer zurückgekehrt, wie die Nachrichtenagentur Belga mit Verweis auf das Belgische Olympische und Interföderale Komitee (BOIC) berichtete. „Inwiefern das mit der Seine zusammenhängt, ist Spekulation“, sagte Moeller. Michel war am Mittwoch in der Damen-Einzel-Entscheidung angetreten. Der Schwimmwettbewerb fand in der Seine statt, deren Wasserqualität stark kritisiert wird.