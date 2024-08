Von der Straße zu Olympia Breakdance revolutioniert die Spiele in Paris

Auf dem Place de la Concorde werden am Freitag und Samstag die Windmühlen ausgepackt. Denn die Tanzform Breakdance betritt mit ihren akrobatischen Bewegungsabläufen wie dem „Freeze“ oder der Windmühle in diesem Jahr erstmals die olympische Bühne. Je 16 B-Girls und B-Boys, wie sich die Tänzer selbst bezeichnen, werden sich dann zum Beat der Musik in ihren spektakulären Bewegungsabläufen miteinander messen.