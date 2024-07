Sommerspiele in Paris „Definitiv Los Angeles“: Jung plant nächstes Olympia-Gold

Nach seiner vierten olympischen Goldmedaille denkt Vielseitigkeitsreiter Michael Jung schon an den nächsten Coup. „Definitiv Los Angeles, die WM in Aachen in zwei Jahren. Das sind große Highlights. Die Ohren sind gespitzt, der Blick geht nach vorn. Weiter geht's“, sagte der 41-Jährige am Morgen nach seinem goldenen Abend von Versailles. In LA finden 2028 die nächsten Sommerspiele statt.