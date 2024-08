Olympische Spiele in Paris „Der beschissenste Platz“ statt Judo-Gold: Wagner enttäuscht

Wagner, die bei der Eröffnungsfeier gemeinsam mit Basketball-Star Dennis Schröder die deutsche Fahne getragen hatte, war mit großen Ambitionen nach Paris gereist. Drei Jahre, nachdem sie in Tokio im Einzel und mit der Mannschaft jeweils Bronze geholt hatte, nahm sie Edelmetall wieder fest ins Visier. Eine weitere Chance hat sie in Frankreich noch im Mixed-Team-Event am Samstag. „Ich werde ab morgen bereit sein, es wäre schön, wenn wir trotzdem mit einer Medaille nach Hause gehen“, sagte Wagner. Nach dem Mannschaftswettbewerb wolle sie keinen Judoanzug mehr anziehen, kündigte sie an.