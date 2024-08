Sommerspiele in Paris Deutsche 3x3-Damen im Olympia-Finale - Medaille sicher

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen stehen bei ihrer Olympia-Premiere sensationell im Finale und haben eine Medaille sicher. Das Team um Nationalspielerin Svenja Brunckhorst gewann in Paris den Halbfinal-Krimi gegen Mitfavorit Kanada mit 16:15 und darf am Abend (22.00 Uhr) in dem stimmungsvollen Stadion am Place de la Concorde gegen Spanien um Gold spielen. Spanien hatte zuvor die USA mit 18:16 nach Verlängerung besiegt.