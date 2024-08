Sommerspiele in Paris Ein Spalier zum Empfang: Olympia-Sportler sind zurück

Zahlreiche Fans und Politiker haben die deutschen Sportlerinnen und Sportler nach ihrer Rückreise von den Olympischen Spielen in Paris bei ihrer Ankunft in Köln begrüßt. Die Olympioniken fuhren mit einem Sonderzug zurück nach Deutschland. Die schönsten Bilder von dem Empfang. Triathletin Laura Lindemann (2.v.l.) und der Bonner Kanute Max Rendschmidt (3.v.l.) werden von DOSB-Präsident Thomas Weikert (r.), Bundesinnenministerin Nancy Faeser und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (2.v.r.) in Köln empfangen.