Sommerspiele in Paris Enttäuschung bei den Springreitern: Platz fünf statt Gold

„Ich will es nicht schönreden, aber mein Pferd sprang fantastisch“, kommentierte Vogel. „Es war die einzige Stange, die gefallen ist“, sagte der 27-Jährige. „So ist unser Sport“, fügte der Mann aus Marburg an und zeigte sich selbstkritisch: „Ich hätte einfach besser reiten müssen.“ Nun gibt es noch Chancen im EInzel am Montag und Dienstag. Weishaupts Ziel ist klar: „Da will ich meine Medaille!“