Olympische Spiele Erfolgreicher Olympia-Start für Ruderer Zeidler

Mitfavorit Oliver Zeidler ist erfolgreich in die Olympischen Spiele gestartet. Der Ruder-Weltmeister aus München setzte sich im Einer-Vorlauf gegen seine Kontrahenten B runo Berriolo (Uruguay) und Reidy Blanco (Kuba) durch. Der souveräne Sieg im östlich von Paris gelegenen Stade Nautique von Vaires-sur-Marne mit einem Vorsprung von gut neun Sekunden verhalf dem 28-Jährigen auf direktem Weg in das Viertelfinale am Dienstag.