Olympische Sommerspiele Erstes Springreiter-Gold seit 24 Jahren: Krönung für Kukuk

Damit sind die deutschen Reiter-Festspiele in königlicher Umgebung perfekt. Kukuk sorgte bereits für den vierten Olympiasieg der deutschen Reiter bei den Sommerspielen. Das ist die Hälfte der bisherigen Goldmedaillen für das deutsche Team in Paris. Zuvor hatte Michael Jung in der Vielseitigkeit triumphiert, ehe es in der Dressur sowohl in der Mannschaft als auch im Einzel durch Jessica von Bredow-Werndl Gold gab.