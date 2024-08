Olympische Spiele in Paris Frankreich wartet: Handballerinnen stehen im Viertelfinale

Seit Jahren versuchen die DHB-Frauen, die Lücke zu den Topteams um Frankreich, Dänemark oder Norwegen zu schließen. In einigen Duellen ist das DHB-Team zwar nah dran - am Ende fehlt aber die Konstanz, um die Großen wirklich zu bezwingen. Vielleicht passt am Dienstag gegen Frankreich alles zusammen. „Die Karten werden neu gemischt“, kündigte Smits angriffslustig an.