Olympische Spiele Glücksrausch: Handballer träumen von Medaille

In der Vorrunde hatte das DHB-Team in einem hochumkämpften Spiel gegen die Südeuropäer 33:31 gewonnen und damit den Einzug in die K.o.-Phase vorzeitig perfekt gemacht. „Ich spüre einfach nur Glück und Freude“, sagte Späth, der in der Verlängerung den letzten Wurf der Franzosen parierte und danach völlig losgelöst über das Parkett rannte.