Sommerspiele in Paris Gose schwimmt ins Finale: „Ab Platz eins ist alles offen“

Isabel Gose ist souverän ins olympische Finale über 800 Meter Freistil geschwommen und hat dort Medaillenchancen. Zwei Tage nach Bronze über 1500 Meter schlug Gose in der La Défense Arena nach 8:20,63 Minuten an. Das war die fünftschnellste Zeit der Vorläufe. Beste Schwimmerin war wie erwartet Langstrecken-Dominatorin Katie Ledecky aus den USA. Die 27-Jährige ist am Samstag auch die Topfavoritin auf Gold.