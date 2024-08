Olympische Spiele Hartmann im 100-Meter-Halbfinale ausgeschieden

Sprinter Joshua Hartmann hat das Olympia-Finale über 100 Meter klar verpasst. Der Kölner belegte in seinem Halbfinale im Stade de France in 10,16 Sekunden den siebten Platz. Zum Weiterkommen in den Endlauf wäre einer der ersten beiden Ränge oder eine schnellere Zeit notwendig gewesen.