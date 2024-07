Olympische Spiele Hockey-Herren mit Baby-Jubel zum zweiten Sieg in Paris

Weiter geht es für den Mitfavoriten am Mittwoch gegen Europameister Niederlande. Letzter Gruppengegner ist dann am Freitag Großbritannien. Vier von sechs Teams qualifizieren sich direkt fürs Viertelfinale. Deutschland hatte 2012 in London letztmals Olympia-Gold gewonnen. Bei den Spielen 2021 in Tokio war die Mannschaft als Vierter im Medaillenkampf leer ausgegangen.