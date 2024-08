Goldmedaille greifbar Hockey-Männer vor Finale: „Holländer haben richtig Angst“

Das Duell der beiden Nationen hat Tradition, zuletzt gingen die Siege dabei häufiger an die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes. „Wir gewinnen öfters gegen die. Die wissen ganz genau, dass wir die Qualität haben, sie zu schlagen - so wie in der Gruppenphase“, sagte der 21-jährige Danneberg. In der Vorrunde siegte Deutschland knapp mit 1:0, für den starken Europameister Niederlande war es die bislang die einzige Niederlage im olympischen Turnier.