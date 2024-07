Sommerspiele in Paris „Ich kann das noch“ - Kerber verschiebt Karriereende

Zwei Tage nach ihrem glänzenden Olympia-Auftakt gegen die frühere japanische Weltranglistenerste Naomi Osaka wogte das Match gegen Cristian hin und her. Es gab Momente, in denen es danach aussah, als ob es das letzte Einzel in Kerbers Karriere werden könnte. Und es gab Momente, in denen ihre berühmten Defensivkünste und insbesondere ihre Kämpferqualitäten wieder zum Tragen kamen. Sie verhalfen ihr am Ende zum Sieg.