Karriereende des Tennis-Stars Kerber im deutschen Haus emotional verabschiedet

Angelique Kerber durchlebte noch mal große Emotionen. Mit reichlich Applaus und minutenlangen „Angie, Angie“-Sprechchören ist die dreimalige Grand-Slam-Siegerin im deutschen Haus in Paris in die Tennis-Rente verabschiedet worden. „Wenn ich das sehe, will ich gar nicht gehen“, sagte die 36-Jährige mit einem Schmunzeln. Natürlich habe sie sich die Entscheidung aber gut überlegt. Sie glaube, es gebe keinen besseren Ort, um abzutreten.