Olympische Spiele Krause läuft ins Hindernis-Finale - Meyer dabei, Gürth raus

Krause hatte im vorigen Jahr ihre Tochter zur Welt gebracht und sich im April auf Anhieb für die Spiele in Paris qualifiziert. Vor drei Jahren in Tokio war die Läuferin aus Trier Olympia-Fünfte, 2016 in Rio de Janeiro Sechste und 2012 in London Siebte. Bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften holte Krause sogar zweimal Bronze, den EM-Titel gewann sie zweimal.