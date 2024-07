Bonner Lasse Lürs nach Triathlon in der Seine „Um die Gesundheit der Athleten ist es den Veranstaltern nicht gegangen“

Im ARD-Interview nach dem Rennen sprach Lührs von „echt schweren Bedingungen“ für die Athleten. „Ich hatte echt zu kämpfen mit der Hitze. Ich bin davon ausgegangen, dass wir um 8 Uhr starten. Da wären es ungefähr zehn Grad weniger gewesen“, sagte der sichtlich erschöpfte Bonner nach dem Wettbewerb in der Pariser Mittagshitze. Der ursprüngliche Start der Triathleten war für Dienstag um acht Uhr morgens angesetzt. Nur vier Stunden vorher bekamen die Teilnehmer mitgeteilt, dass der Triathlon wegen der schlechten Wasserqualität der Seine verschoben werden muss. Auch der Start am Mittwoch stand bis 4 Uhr morgens noch nicht fest. Anstatt um acht Uhr morgens fand der Triathlon der Männer dann am Mittwoch um 10.45 Uhr statt.