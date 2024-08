Gemeinsam mit Triathletin Laura Lindemann Bonner Renn-Kanute Max Rendschmidt trägt Fahne bei Olympia-Schlussfeier

Die Schlussfeier der Spiele steigt am Sonntag (21.00 Uhr) im Stade de France. Es ist das erste Mal, dass die deutsche Fahne auch zum Abschluss von einem Duo getragen wird. Bei der Eröffnungsfeier ist dies seit den Spielen 2021 in Tokio der Fall. In Paris hatten Basketball-Star Dennis Schröder und die Judoka Anna-Maria Wagner die deutsche Fahne getragen.