Rauswurf aus dem Olympischen Dorf Manche mögen’s heiß

Ebenso wie das Tattoo in Gestalt der Olympischen Ringe in ihrer Leiste. Spätestens blieb nicht unentdeckt, dass sie sich ihre Sonnenbräune eher im knappen Bikini als im sportlichen Badeanzug angeeignet hatte. All das trug der jungen Frau viele Zehntausende neue Follower in dem Sozialen Netzwerk ein. Aber eben auch einen Brief der Geschäftsführerin des nationalen Olympischen Komitees nebst Rauswurf aus dem olympischen Dorf.