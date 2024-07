Tennis-Wettbewerb bei Olympia „Macht Spaß“ - Kerber erstaunt mit Medaillenchance in Paris

Das 6:4, 6:3 gegen die frühere kanadische US-Open-Finalistin Leylah Fernandez feierte die populärste deutsche Tennisspielerin der vergangenen Jahre mit erhobenem Zeigefinger. Ganz so, als wolle sie andeuten, dass mit ihr nach ernüchternden Monaten voller früher Niederlagen in Paris noch einmal zu rechnen ist. In der Form ist auch der Halbfinaleinzug gegen die Amerikanerin Emma Navarro oder die Chinesin Qinweng Zheng möglich.