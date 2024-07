Sommerspiele in Paris Märtens schwimmt auf Platz fünf: „Es tat einfach alles weh“

Während Märtens zum Auftakt der Beckenwettbewerbe mit seinem Gala-Auftritt in der La Défense Arena schon eindrucksvoll gezeigt hat, zu was er in der Lage ist, gelang Wellbrock das bei diesen Olympischen Spielen noch nicht. Märtens' Magdeburger Trainingspartner schied über 800 Meter Freistil bereits im Vorlauf aus. Der 26-Jährige schwamm in 7:47,91 Minuten nur die zwölftschnellste Zeit.