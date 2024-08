Olympische Spiele Mihambo: Jüngste Corona-Infektion „sehr viel härter“

Die Tokio-Olympiasiegerin hob die große Bedeutung ihrer Silbermedaille von Paris nach ihrer Corona-Infektion hervor. „Ich bin sehr dankbar und sehr stolz, dass ich es überhaupt so weit gebracht habe. Ich glaube nicht, dass es sehr viele Menschen oder Sportler gibt, die mit so einer Vorgeschichte, mit so einem Handicap bei Olympischen Spielen mit einer Silbermedaille vom Feld gehen können.“