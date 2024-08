Olympische Spiele Murray beendet Tennis-Karriere in Paris

Mit Applaus und „Andy, Andy“-Sprechchören ist der zweimalige Olympiasieger Andy Murray (37) nach dem Ende seiner grandiosen Tennis-Karriere bei den Sommerspielen in Frankreich verabschiedet worden. Das Viertelfinale im Doppel-Wettbewerb wurde in Paris zu seinem letzten Auftritt. Der britische Tennisstar verlor an der Seite von Dan Evans gegen die beiden US-Amerikaner Taylor Fritz und Tommy Paul 2:6, 4:6. Beim Stande von 2:5 wehrten die Briten noch einen Matchball ab, ein weiterer dramatischer Sieg blieb aber aus.