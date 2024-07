Tennis bei Olympia Nadals schmerzhafter Einzel-Abschied aus Paris - für immer?

Nadal besitzt im Doppel an der Seite seines Landsmannes Carlos Alcaraz immer noch die Chance auf sein drittes olympisches Gold nach dem Einzeltriumph 2008 in Peking und dem Sieg im Doppel 2016 in Rio de Janeiro. Eine Rückkehr zu den French Open, die er 14 Mal gewonnen hatte, erscheint jedoch angesichts der körperlichen Probleme in der Spätphase seiner Karriere kaum möglich.